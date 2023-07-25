«Офис будущего» появится на Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе

Гости Московского урбанистического форума в Гостином Дворе смогут посетить интерактивную экспозицию «Офис будущего», в которой представлены ключевые достижения ведущих отраслей экономики столицы. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова напомнила, что в 2019 году в городе стартовала масштабная трансформация службы занятости, которая превратилась в экосистему на основе человекоцентричного подхода и ориентированности на результат. В «Офисе будущего» можно будет узнать больше о городских сервисах для эффективного трудоустройства.

«Здесь гости смогут выявить свои сильные стороны, определить скрытые таланты и поставить перед собой новые карьерные цели. Консультанты службы занятости подробно расскажут об универсальных компетенциях будущего, которые необходимы специалистам любых сфер», — отметила вице-мэр.

В медиазоне «Офиса будущего» представят классические и новые профессии из ключевых отраслей экономики, в том числе промышленности, информационных технологий, креативной индустрии и предпринимательства, строительства и ЖКХ. Гости выставки смогут ознакомиться со стабильными профессиями, которые останутся востребованными в ближайшие десятилетия: учитель, врач, спасатель, машинист поезда, архитектор, повар и другими. Также посетителям расскажут о профессиях будущего, например, работе оператора медицинских роботов или архитектора робототехнических комплексов и киберустройств. Кроме того, гости выставки смогут узнать, какие учебные заведения обучают наиболее востребованным профессиям и повышают квалификацию.

Ознакомиться с программой Московского урбанистического форума и экспозициями выставочного пространства можно на официальном сайте мероприятия.

