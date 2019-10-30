На Урале зэков кормят бургерами

По словам сотрудника ФСИН, главная идея бургерной – не накормить заключенных, а дать им возможность проводить досуг, как на воле. Однако для этого им необходимо быть на хорошем счету у руководства исправительного учреждения.

«Мы его сделали, не для того, чтобы заключенные питались, а чтобы они проводили свое свободное время, смотрели видеотрансляции, спортивные мероприятия и так далее. Ну и заодно, чтобы у них была возможность выбрать еду, которая ничем не отличается от того, что предлагают в кафе на воле», — рассказал Валуцкий.

Хитом в меню кафе стал бургер. Стоимость его не отличается от цен в «вольных» заведениях: 200-250 рублей. Готовят их также сами заключенные, работающие в кафе.

