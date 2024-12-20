В Москве открыли мемориальную доску кинорежиссеру Георгию Данелии

Её автором стал знаменитый скульптор Георгий Франгулян. По его словам, уже отлитая скульптура пролежала в его мастерской пять лет, пока вдова режиссера, его друзья и коллеги занимались согласованиями, добыванием справок, пока все разрешения на установку мемориальной доски не были получены.

На ней изображена фигура кинорежиссера с надписью под ней – «Георгий Данелия, кинорежиссер, жил в этом доме с 1940 по 1983 год».

Ранее мемориальную доску Василию Лановому открыли в Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

