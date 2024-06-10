На Урале напавшему на ребенка в шапке с буквой Z дали три года колонии-поселения
Октябрьский районный суд в Екатеринбурге приговорил к трем годам колонии-поселения местного жителя Александра Неустроева, напавшего на ребенка в шапке с символом Z. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области.
Инцидент произошел в апреле прошлого года. Мужчина грубо отчитал и обозвал 12-летнего подростка из-за символики на одежде. Против Неустроева возбудили уголовное дело о хулиганстве, позже его прекратили и назначили фигуранту штраф в размере 7 тысяч рублей. Однако в сентябре 7-й кассационный суд общей юрисдикции отменил решение о прекращении разбирательства и направил дело на новое рассмотрение.
Как отметили в прокуратуре, в суде обвинение представило доказательства того, что Неустроев во дворе многоквартирного дома в Екатеринбурге напал на ребенка, надевшего шапку с символом Z, пишет RT.
«Мужчина оскорблял подростка и угрожал ему. Октябрьский районный суд... назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — говорится в сообщении ведомства.
Фигуранта признали виновным в преступлении с угрозой применения насилия, по мотивам ненависти в отношении социальной группы.
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