На Урале началось выселение жителей Среднеуральского монастыря

Сотрудники правоохранительных органов проводят операцию в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, который удерживают сторонники бывшего схимонаха Сергия, сообщает ТАСС.

Силовики пришли в монастырь отца Сергия

Операция началась утром 14 апреля. Согласно постановлению Верхнепышминского городского суда, женский монастырь больше не пригоден для проживания людей.

Бывший схимонах Сергий (Романов) был задержан в монастыре в конце декабря прошлого года. Он обвиняется по трем уголовным статьям, включая склонение к самоубийству, самоуправство и оскорбление религиозных чувств. Романов будет находиться под стражей до 28 мая.


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ФОТО: СКРИН: youtube.com/Всеволод Могучев
ТЕГИ:Религия
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