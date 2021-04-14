На Урале началось выселение жителей Среднеуральского монастыря

Операция началась утром 14 апреля. Согласно постановлению Верхнепышминского городского суда, женский монастырь больше не пригоден для проживания людей.

Бывший схимонах Сергий (Романов) был задержан в монастыре в конце декабря прошлого года. Он обвиняется по трем уголовным статьям, включая склонение к самоубийству, самоуправство и оскорбление религиозных чувств. Романов будет находиться под стражей до 28 мая.



