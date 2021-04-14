На Урале началось выселение жителей Среднеуральского монастыря
Сотрудники правоохранительных органов проводят операцию в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, который удерживают сторонники бывшего схимонаха Сергия, сообщает ТАСС.
Операция началась утром 14 апреля. Согласно постановлению Верхнепышминского городского суда, женский монастырь больше не пригоден для проживания людей.
Бывший схимонах Сергий (Романов) был задержан в монастыре в конце декабря прошлого года. Он обвиняется по трем уголовным статьям, включая склонение к самоубийству, самоуправство и оскорбление религиозных чувств. Романов будет находиться под стражей до 28 мая.
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