На Урале экс-священнику отменили штраф по делу о дискредитации армии

Основанием для наказания стали три материала с критикой российской армии, которые мужчина опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

По решению Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга, Зайцеву был назначен штраф в размере 45 тысяч рублей. Однако Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения судебный акт отменил.

«В ходе проверки материалов дела было установлено, что суд первой инстанции допустил нарушение в назначении Зайцеву наказания за пределами установленного срока давности, который истек накануне», – пояснили в суде.

Ранее Бутырский суд Москвы прекратил дело рэпера Лигалайза (Андрей Меньшиков) о дискредитации Вооруженных сил РФ из-за истечения сроков давности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».