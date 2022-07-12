На Украине заявили о первых обращениях от россиян на получение визы

По его словам, речь идёт как о краткосрочных, так и о долгосрочных визах.

«Шесть — на краткосрочные визы и четыре — на долгосрочные, с целью воссоединения с семьей», — уточнил Николенко.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за период с 1 по 7 июля поступило более 100 звонков в МИД, посольство Украины от граждан РФ с просьбой разъяснить правила въезда, однако ни одной заявки не было, сообщает RT.

