На Украине заявили о первых обращениях от россиян на получение визы
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что с начала июля россияне подали десять заявок на получение украинской визы, сообщает РБК.
По его словам, речь идёт как о краткосрочных, так и о долгосрочных визах.
«Шесть — на краткосрочные визы и четыре — на долгосрочные, с целью воссоединения с семьей», — уточнил Николенко.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за период с 1 по 7 июля поступило более 100 звонков в МИД, посольство Украины от граждан РФ с просьбой разъяснить правила въезда, однако ни одной заявки не было, сообщает RT.
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