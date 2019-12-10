На Украине закрытие «Миротворца» связали со встречей «нормандской четверки»
Советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН назвал возможные причины прекращения работы сайта «Миротворец».
Украинский сайт «Миротворец» сообщил об остановке работы своих серверов. В заявлении отмечается, что это произойдёт во вторник, 10 декабря, в 18:00 (19:00 по Москве). Известно, что доступ к указанным ресурсам временно будет предоставлен лишь отдельной категории пользователей.
На самом сайте опубликовано сообщение: «По требованию некоторых объективных обстоятельств мы полностью останавливаем серверы “Миротворца”».
Прекращение работы ресурса связано с состоявшейся накануне встречей «нормандской четверки». Таким предположением поделился в беседе с НСН политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, Германия и ранее уже заявляла о недовольстве в отношении функционирования этого сайта.
«Все подходит к тому, что после этих переговоров (“нормандской четверки”, - прим.НСН) этот инструмент изжил себя. Я думаю, что там про это говорили. Еще борьба идет. Многие, кто в этом заинтересованы, хотят продлить его функционирование. Говорят: “Давай перетерпим, сделаем это в каком-то полузакрытом виде”. Но я думаю, что со стороны руководства Германии, да и Франции, видимо, ЕС есть четкая, жесткая установка привести это в соответствие с нормами мирового права. Поэтому они будут настаивать на его полном закрытии. Он ведь и не был государственно оформлен. С самого начала часть людей оперлась на кого-то. Связывали их и с Аваковым, и еще с кем-то. Я думаю, что Германия уже жестко выступала против этого ресурса. Меркель даже сама говорила про него. Ну, я думаю, и Франция. То есть он выходит из этого поля», - объяснил он.
Политолог также добавил, что украинский сайт «Миротворец» изначально являлся примером беззакония и беспредела. Он также уточнил, что решения о разрешении или запрете на въезд для граждан любой страны должно осуществляться в соответствии с мировым правом.
«Он стал присваивать себе функции, которые ему не принадлежат и, по сути, вмешиваться в государственные нормативные структуры и органы. Тем более, пограничники не имели права на него ориентироваться. Это было неправильно, потому что официального запрета людям не было. Логично было бы, чтобы он просто был ликвидирован. Это было бы самое правильное. А если происходят какие-то решения на уровне госорганов – пускать кого-то или не пускать, то тогда надо это все на уровне мировых законодательств, традиций, порядков соответствующим образом облекать. Иначе это беззаконие и беспредел. Много вещей кому-то нравится и кому-то не нравится, но есть глобальный мир и все должно каким-то соответствующим образом решаться на уровне государства, а не какой-то структуры», - заключил собеседник НСН.
Напомним, что «Миротворец» стaл известен после того, кaк на нем стaли укaзывать личные данные журнaлистов, ополченцев из сaмопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, a также других людей, которых на Украине называют «изменникaми родины».
Ранее НСН сообщала, что в списке оказался также и украинский одиозный бизнесмен Игорь Коломойский. Он был включен в раздел «Чистилище» за нарушение законодательства Украины о гражданстве, участие в дестабилизации общественно-политической жизни в стране и манипуляцией общественно-значимой информацией. Тогда официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова с юмором прокомментировала информацию эту ситуацию. «Встала и аплодирую. Бравооооо! ! Монстр начал пожирать своих создателей», — заявила она.
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