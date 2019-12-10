На Украине закрытие «Миротворца» связали со встречей «нормандской четверки»

Украинский сайт «Миротворец» сообщил об остановке работы своих серверов. В заявлении отмечается, что это произойдёт во вторник, 10 декабря, в 18:00 (19:00 по Москве). Известно, что доступ к указанным ресурсам временно будет предоставлен лишь отдельной категории пользователей.

На самом сайте опубликовано сообщение: «По требованию некоторых объективных обстоятельств мы полностью останавливаем серверы “Миротворца”».

Прекращение работы ресурса связано с состоявшейся накануне встречей «нормандской четверки». Таким предположением поделился в беседе с НСН политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, Германия и ранее уже заявляла о недовольстве в отношении функционирования этого сайта.

«Все подходит к тому, что после этих переговоров (“нормандской четверки”, - прим.НСН) этот инструмент изжил себя. Я думаю, что там про это говорили. Еще борьба идет. Многие, кто в этом заинтересованы, хотят продлить его функционирование. Говорят: “Давай перетерпим, сделаем это в каком-то полузакрытом виде”. Но я думаю, что со стороны руководства Германии, да и Франции, видимо, ЕС есть четкая, жесткая установка привести это в соответствие с нормами мирового права. Поэтому они будут настаивать на его полном закрытии. Он ведь и не был государственно оформлен. С самого начала часть людей оперлась на кого-то. Связывали их и с Аваковым, и еще с кем-то. Я думаю, что Германия уже жестко выступала против этого ресурса. Меркель даже сама говорила про него. Ну, я думаю, и Франция. То есть он выходит из этого поля», - объяснил он.