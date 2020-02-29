На Украине встретили рыбаков после задеражания пограничниками РФ

На Украину вернулись четверо рыбаков, которые были задержаны в Азовском море российскими пограничниками в середине февраля, сообщает RT со ссылкой на Государственную погранслужбу Украины.

«На Украину вернулись рыбаки, которых недавно задержали россияне в Азовском море», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что тактическая катерная группа морской охраны сопроводила плавсредства в порт Бердянска. Там сейчас устанавливают обстоятельства задержания рыбаков российскими сотрудниками ФСБ.

По официальной информации, все четверо рыбаков-нелегалов привлечены к административной ответственности за нарушение пограничного режима и порядка выхода плавсредства в море. Их судну не разрешено выходить в море в течение 30 суток.

Напомним, 15 февраля сотрудники крымского погрануправления ФСБ заявили о задержании браконьерского судна с четырьмя украинцами на борту.

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ФОТО: РИА Новости
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