На Украине создадут совет по «декоммунизации и дерусификации»

Отмечается, что министерство «провело общественные обсуждения» и приняло решение сформировать совет, «который будет заниматься вопросами дерусификации, декоммунизации и деколонизации». Новый орган будет создан при Минкульте и Украинском институте национальной памяти, пишет «Свободная пресса».

В ведомстве подчеркнули, что процессы декоммунизации и дерусификации должны проходить «цивилизованно», отмечает Газета.ру. Теперь местным властям придется координировать с новым органом решения о демонтаже памятников или других объектов культуры.

