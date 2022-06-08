На Украине создадут совет по «декоммунизации и дерусификации»

Минкульт Украины анонсировал создание совещательного органа по вопросам декоммунизации и дерусификации. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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Отмечается, что министерство «провело общественные обсуждения» и приняло решение сформировать совет, «который будет заниматься вопросами дерусификации, декоммунизации и деколонизации». Новый орган будет создан при Минкульте и Украинском институте национальной памяти, пишет «Свободная пресса».

В ведомстве подчеркнули, что процессы декоммунизации и дерусификации должны проходить «цивилизованно», отмечает Газета.ру. Теперь местным властям придется координировать с новым органом решения о демонтаже памятников или других объектов культуры.

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ФОТО: pixabay.com
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