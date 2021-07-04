На Украине раскрыли первые подробности смерти мужчины после вакцинации Pfizer

Украинцу, который скончался в Винницкой области через пару часов после вакцинации препаратом Pfizer от коронавируса, было 47 лет, он не имел хронических заболеваний. Предварительно установленная причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Об этом сообщает пресс-служба департамента охраны здоровья и реабилитации Винницкой областной администрации в Facebook.