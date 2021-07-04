На Украине раскрыли первые подробности смерти мужчины после вакцинации Pfizer

Украинцу, который скончался в Винницкой области через пару часов после вакцинации препаратом Pfizer от коронавируса, было 47 лет, он не имел хронических заболеваний. Предварительно установленная причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Об этом сообщает пресс-служба департамента охраны здоровья и реабилитации Винницкой областной администрации в Facebook.

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«По данным электронной амбулаторной карты пациента – хронические заболевания не зарегистрированы. По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы – причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца», - говорится в сообщении департамента

Уточняется, что медики не зафиксировали у пациента признаков анафилаксии, шока или тромбоза. Расследование его смерти продолжается.

Напомним, 2 июля 47-летний мужчина скончался в Винницкой области Украины через несколько часов после вакцинации препаратом Pfizer от COVID-19.

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Фото: pfizer.ru
ТЕГИ:КоронавирусСмертьУкраинаВакцинацияВакцина
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