На Украине раскрыли первые подробности смерти мужчины после вакцинации Pfizer
Украинцу, который скончался в Винницкой области через пару часов после вакцинации препаратом Pfizer от коронавируса, было 47 лет, он не имел хронических заболеваний. Предварительно установленная причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Об этом сообщает пресс-служба департамента охраны здоровья и реабилитации Винницкой областной администрации в Facebook.
«По данным электронной амбулаторной карты пациента – хронические заболевания не зарегистрированы. По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы – причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца», - говорится в сообщении департамента
Уточняется, что медики не зафиксировали у пациента признаков анафилаксии, шока или тромбоза. Расследование его смерти продолжается.
Напомним, 2 июля 47-летний мужчина скончался в Винницкой области Украины через несколько часов после вакцинации препаратом Pfizer от COVID-19.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,6 млн+25 142 / сут.
Умерли
138 тыс.+663 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+15 484 / сут.
- На Украине раскрыли первые подробности смерти мужчины после вакцинации Pfizer
- Глава «Мираторга» назвал решение для повышения зарплат в России
- Мясников развенчал бытовой миф о вакцинации от COVID-19
- Минимум до 17 человек выросло число погибших после катастрофы самолета на Филиппинах
- Кузнецова рассказала подробности возвращения российских детей из Сирии
- Доктор Мясников указал на главные ошибки при измерении давления
- ГИБДД Москвы закупило автомобили без ведомственной окраски
- Зеленский поблагодарил украинских футболистов за выступление на Евро
- Стало известно о трех признаках рака, определяемых по языку
- Самолет из Сирии доставил в Подмосковье российских детей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru