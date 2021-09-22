На Украине пообещали школам миллион за сто процентов привитых сотрудников

Первое образовательное учреждение в Ивано-Франковске, которое привьет от коронавируса всех своих сотрудников, получит миллион гривен (2,7 миллиона рублей), сообщил мэр города Руслан Марцинкив в Facebook.

Он подчеркнул, что хочет добиться «тотальной иммунизации в образовательной среде». При этом Марцинкив не уточнил, кто именно выделит деньги – он лично или средства дадут из городского бюджета.

Ранее он пообещал премию в 100 тысяч гривен (270 тысяч рублей) первой женщине, которая забеременеет после вакцинации. После того, как к мэру обратились более сотни девушек, заявивших, что выполнили условие мэра, тот заявил, что всего лишь пошутил.

