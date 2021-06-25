На Украине полицейские начали массово увольняться из-за низких зарплат

Украинские полицейские начали массово увольняться из-за неоправданно низких зарплат. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, сообщает издание «Страна.ua».

По его словам, стрессовая работа с явными рисками для здоровья и жизни оплачивается неоправданно низко. Средняя зарплата полицейского на Украине составляет 13,5 тысячи гривен (36 тысяч рублей).

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Геращенко не предоставил данных по количеству увольнений, но предложил увеличить зарплаты правоохранительным органам страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вводе санкций в отношении ряда банков России, среди которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие. Информация была опубликована на официальном сайте офиса президента.

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:ПолицияУкраина
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