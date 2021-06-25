На Украине полицейские начали массово увольняться из-за низких зарплат
Украинские полицейские начали массово увольняться из-за неоправданно низких зарплат. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, сообщает издание «Страна.ua».
По его словам, стрессовая работа с явными рисками для здоровья и жизни оплачивается неоправданно низко. Средняя зарплата полицейского на Украине составляет 13,5 тысячи гривен (36 тысяч рублей).
Геращенко не предоставил данных по количеству увольнений, но предложил увеличить зарплаты правоохранительным органам страны.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вводе санкций в отношении ряда банков России, среди которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие. Информация была опубликована на официальном сайте офиса президента.
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