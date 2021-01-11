На Украине планируют начать производство китайской вакцины от COVID-19 в 2022 году
Украинская группа фармацевтических компаний «Лекхим» планирует в 2022 году начать производство китайской вакцины от коронавируса разработки Sinovac Biotech. Об этом сообщает пресс-служба «Лекхим».
Отмечается, что фармкомпания намерена организовать масштабное производство готовых лекарственных форм препарата на своём предприятии в Харькове. Кроме того, с 2025 года «Лекхим» планирует наладить полный цикл производства основных вакцин.
Также украинская фармкомпания и Sinovac Biotech заключили договор о поставке 5 млн доз вакцин в первом полугодии текущего года. Ожидается, что Украина получит препарат в апреле-мае.
Ранее глава украинского Минздрава Максим Степанов сообщал, что первые партии вакцины от COVID-19 прибудут в страну в феврале. По словам министра, власти заключили контракт на поставку препаратов Sinovac Biotech, однако ведут переговоры с другими производителями вакцин.
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