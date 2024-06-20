На Украине объявили в розыск российских бизнесменов Ротенбергов
Российские бизнесмены Аркадий и Игорь Ротенберги объявлены в розыск на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованные документы украинского МВД.
Согласно сообщению украинского ведомства, Аркадий Ротенберг избегает сотрудничества с органами досудебного расследования. Датой его «исчезновения» указано 17 августа 2022 года.
В документах, касающихся Игоря Ротенберга, указаны обвинения по нескольким статьям, включая финансирование действий, направленных на изменение конституционного строя или государственной власти Украины, легализацию преступно полученного имущества и уклонение от уплаты налогов.
В 2023 году в СБУ сообщили о конфискации украинских активов Аркадия Ротенберга на сумму $300 млн. Позднее министерство экономики Украины передало долю его активов в киевском ТРЦ Ocean Plaza в управление Фонда госимущества для дальнейшей приватизации, передает «Радиоточка НСН».
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