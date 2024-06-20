На Украине объявили в розыск российских бизнесменов Ротенбергов

Российские бизнесмены Аркадий и Игорь Ротенберги объявлены в розыск на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованные документы украинского МВД.

Согласно сообщению украинского ведомства, Аркадий Ротенберг избегает сотрудничества с органами досудебного расследования. Датой его «исчезновения» указано 17 августа 2022 года.