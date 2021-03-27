На Украине начали лечиться от коронавируса препаратом для скота

Жители Украины начали самостоятельно лечиться от коронавирусной инфекции, используя препарат для крупного рогатого скота.

Как рассказала ведущий инфекционист министерства здравоохранения страны Ольга Голубовская в эфире телеканала «Украина 24», некоторые больные используют для лечения ивермектин — препарат, который на Украине применяется в ветеринарной практике.

По словам эксперта, украинцы вводят лекарство внутримышечно, что довольно опасно.

Ивермектин – антипаразитарный препарат, используемый для лечения свиней, скота, лошадей и овец. Лекарство разрешено к применению у людей, однако только перорально.

