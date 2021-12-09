На Украине девочка сдала отца в полицию из-за запрета пользоваться TikTok

На Украине на мужчину завели административное дело из-за того, что он запретил своей дочери смотреть видео в социальной сети ТikTok. Об этом сообщает РИА «Мелитополь».

На мужчину был составлен протокол по ст. 173-2 КУоАП «Домашнее насилие».

Школьница из Мелитопольского района Запорожской области обратилась в полицию с жалобой, что отец угрожал ей и использовал в разговоре нецензурную брань. По словам девочки, пойти в органы правопорядка ей порекомендовали в одном из TikTok-чатов.