На Украине девочка сдала отца в полицию из-за запрета пользоваться TikTok
На Украине на мужчину завели административное дело из-за того, что он запретил своей дочери смотреть видео в социальной сети ТikTok. Об этом сообщает РИА «Мелитополь».
На мужчину был составлен протокол по ст. 173-2 КУоАП «Домашнее насилие».
Школьница из Мелитопольского района Запорожской области обратилась в полицию с жалобой, что отец угрожал ей и использовал в разговоре нецензурную брань. По словам девочки, пойти в органы правопорядка ей порекомендовали в одном из TikTok-чатов.
Сам обвиняемый рассказал, что поссорился с дочерью из-за того, что она вместо учебных занятий смотрела видео в TikTok.
Приазовский районный суд изучил материалы дела и вынес решение об отсутствия в действиях мужчины состава административного правонарушения. Сообщается, что дело было закрыто.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru