На Украине девочка сдала отца в полицию из-за запрета пользоваться TikTok

На Украине на мужчину завели административное дело из-за того, что он запретил своей дочери смотреть видео в социальной сети ТikTok. Об этом сообщает РИА «Мелитополь».

На мужчину был составлен протокол по ст. 173-2 КУоАП «Домашнее насилие».

Школьница из Мелитопольского района Запорожской области обратилась в полицию с жалобой, что отец угрожал ей и использовал в разговоре нецензурную брань. По словам девочки, пойти в органы правопорядка ей порекомендовали в одном из TikTok-чатов.

Подростки в Смоленской области с ножом напали на родителей подруги, не пускавших ее гулять

Сам обвиняемый рассказал, что поссорился с дочерью из-за того, что она вместо учебных занятий смотрела видео в TikTok.

Приазовский районный суд изучил материалы дела и вынес решение об отсутствия в действиях мужчины состава административного правонарушения. Сообщается, что дело было закрыто.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Социальная СетьУкраинаРебенокСудПолиция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры