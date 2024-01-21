На юго-западе Москвы задержали участников конфликта со стрельбой

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех участников конфликта со стрельбой на юго-западе Москвы, пишет ТАСС со ссылкой на столичное управление МВД.

Дорожный конфликт на трассе в Подмосковье закончился стрельбой

Инцидент произошел на Южнобутовской улице. Местные жители услышали звуки выстрелов и сообщили в полицию.

Прибывшие на место правоохранители задержали трех граждан. Их доставили в отдел полиции.

По данным МВД, причиной стрельбы стал конфликт на бытовой почве. Огонь велся из травматического пистолета. Пострадавших нет.

В Московской области 17 января обстреляли из травматического пистолета автобус хоккейной команды МХЛ «СКА-Карелия», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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