Дорожный конфликт на трассе в Подмосковье закончился стрельбой

На трассе М-2 «Крым» в Московской области водитель устроил стрельбу после конфликта с другим автомобилистом, заявили в региональном главке МВД.

Мужчина на юге Москвы открыл стрельбу на замечание из-за громкой музыки

По данным правоохранительных органов, между двумя автомобилистами произошла перепалка. Один из них достал оружие и выстрелил в сторону машины оппонента, после чего скрылся. Пострадавших нет.

Сотрудники ГИБДД задержали стрелка. Им оказался житель города Протвино 2001 года рождения. Правоохранители изъяли у мужчины охолощенный пистолет.

В Ингушетии в понедельник задержали двух мужчин, открывших огонь по сотрудникам полиции. Стражи порядка применили табельное оружие, ранив пассажира иномарки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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