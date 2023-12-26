Дорожный конфликт на трассе в Подмосковье закончился стрельбой

По данным правоохранительных органов, между двумя автомобилистами произошла перепалка. Один из них достал оружие и выстрелил в сторону машины оппонента, после чего скрылся. Пострадавших нет.

Сотрудники ГИБДД задержали стрелка. Им оказался житель города Протвино 2001 года рождения. Правоохранители изъяли у мужчины охолощенный пистолет.

В Ингушетии в понедельник задержали двух мужчин, открывших огонь по сотрудникам полиции. Стражи порядка применили табельное оружие, ранив пассажира иномарки, передает «Радиоточка НСН».

