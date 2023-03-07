На юге России возможен сход лавин
Юг России переживает удар непогоды, сообщает «РЕН ТВ».
В Северо-Кавказском федеральном округе продолжает действовать экстренное предупреждение из-за сильного ветра. Не исключен сход лавин. Последние три снежные массы сошли ранее в Дагестане.
Опасность схода сохраняется в горах Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. На Эльбрусе из-за непогоды остановлены канатные дороги, катание запрещено. Кроме того, там же на лёд горного озера упала машина с туристами, сорвавшись со скалы. В результате два человека погибли.
Предупреждение о лавинной опасности действует на Красной Поляне. А на прибрежный Сочи обрушился дождь с грозой и ветром до 18 метров в секунду. Власти призвали воздержаться от отдыха у воды.
Ранее в МЧС оценили последствия схода лавины в Сочи.
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