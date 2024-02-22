На юге Москве осенью построят детский сад с плейхабом на крыше

В Москве осенью планируется достроить детский сад на 95 мест с эксплуатируемой кровлей, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Здание рассчитано на 95 детей в возрасте от двух до семи лет, оно примечательно эксплуатируемой кровлей. Оригинальная игровая зона займет 327 квадратных метров, рассказал он.

Объект строится в Даниловском районе на Автозаводской улице на территории жилого квартала FØRST. Девелопером проекта выступает компания FORMA. На сегодняшний день здание детсада полностью возведено. Объект готов к отделочным работам и дальнейшему благоустройству игровых зон.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская назвала строительство социальной инфраструктуры одним из приоритетов градостроительной политики города.

«Обеспеченность жилой застройки социальной инфраструктурой, пожалуй, один из ключевых вопросов, которые больше всего волнуют горожан. Мы особенно тщательно рассматриваем социальные обязательства застройщика при выдаче разрешения на строительства», - отметила Княжевская.

В свою очередь главный архитектор ГБУ «ГлавАПУ» Артем Дедков отметил, что формирование качественной среды подразумевает активное строительство социальных объектов в шаговой доступности от жилой застройки.

Ранее в Климентовском переулке открылась фотовыставка «Город для жизни», посвященная ключевым проектам, которые были реализованы для создания комфортных условий жизни горожан.

