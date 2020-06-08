На юг России придет 40-градусная жара

Росгидромет сообщил, что на юге европейской территории России на этой неделе ожидается сильная жара. По прогнозу синоптиков, самая высокая температура ожидается в Астраханской области — +35…+42 градуса. В Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях - +30…+35 градусов. В Волгоградской области максимальная температура днём достигнет +35 градусов.

Москвичам пообещали всю неделю жару и грозы

Такая температура выше климатической нормы на 6-9 градусов.

Жаркая погода с кратковременными дождями и грозами ждет на этой неделе и жителей Москвы. Согласно прогнозу столичного метеобюро, всю рабочую неделю столбик термометра будет подниматься до +25..+27 градусов. Ночью также будет тепло.


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ФОТО: pixabay.com
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