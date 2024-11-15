СМИ: В ряде регионов России ограничат майнинг криптовалюты до 2031 года

Ограничения также затронут ряд городов и районов Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Но в этих регионах запрет продлится до марта 2025 года.

Экономика РФ уже через 5-10 лет может столкнуться с дефицитом электроэнергии, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. По его словам, вопрос заключается в способности создать мощности с той ценой, которая была бы конкурентоспособна для майнинга. Он рассказал, что Южно-Сибирская энергосистема уже стала энергодефицитной из-за очень активного развития криптомайнинга в регионе.

В связи с этим реестр майнеров в России будет разрабатывать и вести Федеральная налоговая служба. Об этом в своём Telegram-канале заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. По его словам, это правильно и логично, так как у налоговиков одно из самых высокотехнологичных ведомств, передает «Радиоточка НСН».

