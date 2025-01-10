На Тамани загрязнение от «Волгонефть-239» растянулось на 300 метров
В районе порта Тамань специалисты локализуют утечку нефтепродуктов, которая произошла с кормы танкера «Волгонефть-239». Протяженность загрязнения составляет около 300 метров, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
По данным властей, разлив охватил акваторию и береговую линию. Для его локализации установлены несколько уровней боновых заграждений. Большая часть мазута собрана вдоль побережья. На месте работают сотрудники Морской спасательной службы, привлечено восемь единиц техники, включая экскаватор, грейдер и самосвалы. Для выполнения работ в ночное время установлено освещение.
15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате инцидента в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Один из 27 эвакуированных моряков погиб.
В Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального уровня. Спасатели продолжают сбор загрязненного грунта, очистку акватории от нефтеводяной смеси и обработку поверхности сорбентами. В регионе открыто шесть центров для спасения птиц, пострадавших от разлива мазута, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru