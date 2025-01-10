На Тамани загрязнение от «Волгонефть-239» растянулось на 300 метров

15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате инцидента в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Один из 27 эвакуированных моряков погиб.

В Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального уровня. Спасатели продолжают сбор загрязненного грунта, очистку акватории от нефтеводяной смеси и обработку поверхности сорбентами. В регионе открыто шесть центров для спасения птиц, пострадавших от разлива мазута, передает «Радиоточка НСН».

