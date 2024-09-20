На осужденного на пожизненный срок артиста Канахина поступило новое дело

Канахин в начале 2024 года заочно получил пожизненный срок за госизмену - он участвовал в нападении на село в Брянской области в составе националистической организации «Русский добровольческий корпус» (включена Росфинмониторингом в реестр террористических и экстремистских организаций и запрещена в РФ). Он также был обвинен в других преступлениях, совершенных во время нападений на приграничные районы Брянской и Белгородской областей.

Материалы нового дела на участников террористической организации уже поступили во 2-й Западный окружной военный суд. Судья получил дело 19 сентября и после изучения материалов следствия он назначит дату первого заседания. Уточняется, что заседания будет проходить в закрытом режиме, а процесс будет заочным, так как все обвиняемые находятся на территории Украины.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал двух пособников Канахина, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



