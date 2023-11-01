Актера Кирилла Канахина заочно арестовали по делу о нападении в Брянской области

Мещанский суд Москвы по делу о нападении в Брянской области заочного арестовал бывшего российского актера Кирилла Канахина (внесён в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или террору), сообщает ТАСС.

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Мужчину обвиняют в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Ранее он был объявлен в розыск.

Согласно постановлению суда, Канахина отправят в СИЗО «на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции».

Ранее мать Канахина Валентина Павловна узнала сына на видеозаписи, запечатлевшей украинских диверсантов, которые вторглись на территорию Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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