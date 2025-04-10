На строительство жилья в ДНР и на Запорожье выделят свыше 520 млн рублей
Более 520 млн рублей будет дополнительно выделено на строительство жилья в Донецкой народной республике (ДНР) и в Запорожской области. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании правительства он затронул тему поддержки новых регионов, отметив, что власти продолжат делать всё необходимое для их активного развития.
«Чтобы в целом уровень жизни там был не ниже среднего по стране. На это нацелена соответствующая госпрограмма», - заключил глава правительства.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в 2025 году в республике начнётся строительство двух новых водохранилищ для снабжения Алуштинского и Ялтинского регионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru