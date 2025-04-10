В Выхино-Жулебине возводят пять жилых комплексов по реновации

В районе Выхино-Жулебино в рамках квартальной застройки возведут пять жилых комплексов по программе реновации. Их общая площадь составит свыше 158 тысяч квадратных метров, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



Четыре новостройки появятся на Ташкентской улице, одна – на улице Хлобыстова.



«Одна из основных задач программы реновации – создание новых и комфортных городских пространств. Благодаря принципу квартальной застройки жилые комплексы возводят вместе с сопутствующей инфраструктурой, что позволяет эффективно использовать территорию столицы. На сегодня в районе Выхино-Жулебино по такому принципу строят пять ЖК, рассчитанных суммарно почти на 1,5 тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.



Новостройки на Ташкентской улице находятся в пешей доступности от станции метро «Юго-Восточная», а жилой комплекс на улице Хлобыстова – от «Выхино» и одноименной платформы МЦД-3. Вблизи от ЖК имеются учебные заведения, объекты здравоохранения.



Территории возде построенных домов озеленят, оборудуют площадки для спорта, установят камеры видеонаблюдения.

Ранее Овчинский рассказал, что на востоке Москвы жители 67 демонтированных по программе реновации домов переселились в 57 новостроек.

