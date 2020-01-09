Медведев выделил несколько миллиардов на строительство детской больницы в Тверской области

Между тем, ранее НСН писала, что так называемые добрые комнаты будут оборудованы по всей Московской области в больницах для детей. О создании игровых зон в лечебных учреждениях рассказала депутат областной Думы Линара Самединова. Сегодня проект уже воплощается почти в полусотне муниципальных образований региона.

Идея организовать такие зоны для малышей появилась у депутатов год назад, когда они навещали детей в период новогодних праздников. Как отметила Самединова, в такой игровой комнате дети могут отвлечься от медицинских процедур, отдохнуть, интересно провести время.

