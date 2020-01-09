Медведев выделил несколько миллиардов на строительство детской больницы в Тверской области
Тверская область на строительство нового комплекса детской областной клинической больницы в 2020-2022 годах получит из федерального бюджета более 4,6 млрд рублей. Строительство запланировано в рамках национального проекта «Здравоохранение». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Решение о строительстве новой детской областной больницы было принято губернатором Игорем Руденей весной 2017 года – после пожара в старом корпусе медучреждения.
Новая больница рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. В стационаре будут размешаться 17 отделений. Кроме строительства самого медучреждения запланировано и обустройство необходимой инфраструктуры: парковки, боксов для «скорой помощи», а также вертолётной площадки.
Между тем, ранее НСН писала, что так называемые добрые комнаты будут оборудованы по всей Московской области в больницах для детей. О создании игровых зон в лечебных учреждениях рассказала депутат областной Думы Линара Самединова. Сегодня проект уже воплощается почти в полусотне муниципальных образований региона.
Идея организовать такие зоны для малышей появилась у депутатов год назад, когда они навещали детей в период новогодних праздников. Как отметила Самединова, в такой игровой комнате дети могут отвлечься от медицинских процедур, отдохнуть, интересно провести время.
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