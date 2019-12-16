«Добрая ёлка» пройдет во всех столичных детских больницах

«Добрая елка Мэра Москвы» пройдет во всех детских больницах российской столицы. Маленьких пациентов навестят Дед Мороз и Снегурочка, информирует официальный сайт мэра. Детсеи праздники в клиниках будут организованы с 16 по 27 декабря.

Ребята в больницах примут участие в играх, развлекательных и обучающих занятиях. Для них также будут организованы мастер-классы и сказочные представления. В конце дети получат подарки в зависимости от возраста, в том числе и те, кто не смогут присутствовать на представлении.

Первая «Добрая елка Мэра Москвы» придёт к пациентам детской инфекционной больницы №6, отмечает АГН «Москва». Праздники для детей в столичных больницах проводятся при участии Департаментов культуры, труда и соцзащиты населения.

