На столицу надвигаются дождь с градом
Спасатели предупредили москвичей о надвигающемся на столицу дожде с градом 1 июля, в среду. Об этом сообщается на сайте московского управления МЧС России.
Грозовые дожди будут идти в столице с 13:00 до полуночи. Их усилит ветер с порывами до 18-20 метров в секунду.
МЧС рекомендует не пользоваться сегодня личным автотранспортом. Если выехать все же пришлось, спасатели советуют соблюдать дистанцию на дорогах и передвигаться с осторожностью.
Спасатели считают, что во время грозы пешеходам лучше укрываться в капитальных в капитальных строениях, избегать рекламных щитов и шатких конструкций.
Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в эфире НСН заявила, что с середины недели в московском регионе местами будут идти кратковременные дожди.
«Это кратковременное похолодание, даже ночные температуры будут лишь ненамного ниже климатической нормы. А затем все вернется к привычным значениям, да и небольшие дожди летом – вполне нормальное явление», - сказала Марина Макарова.
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