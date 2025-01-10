На Ставрополье вынесли приговор участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы
Суд в Ставропольском крае приговорил четырех жителей Дагестана к десяти годам лишения свободы за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.
Согласно материалам дела, 29 октября 2023 года подсудимые — Марат Рабаданов, Раджаб Раджабов, Магомед Рамазанов и Заурбег Халиков — участвовали в беспорядках на территории аэропорта «Уйташ».
Как установил суд, их действия были продиктованы национальной и религиозной ненавистью к гражданам Израиля. Они отказались подчиняться требованиям правоохранителей, применяли насилие и уничтожали имущество.
Георгиевский городской суд назначил каждому из обвиняемых наказание в виде десяти лет колонии общего режима, передает «Радиоточка НСН».
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