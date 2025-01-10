На Ставрополье вынесли приговор участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

Суд в Ставропольском крае приговорил четырех жителей Дагестана к десяти годам лишения свободы за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Согласно материалам дела, 29 октября 2023 года подсудимые — Марат Рабаданов, Раджаб Раджабов, Магомед Рамазанов и Заурбег Халиков — участвовали в беспорядках на территории аэропорта «Уйташ».