На Ставрополье 12 отравившихся детей из Белгородской области находятся под наблюдением врачей
3 февраля 202504:31
12 детей из Белгородской области находятся под наблюдением врачей на Ставрополье после отравления, заявил в Telegram глава города Ессентуки Владимир Крутников.
Он указал, что находится на связи с воспитателем, тренерским составом и врачами. Пока все дети будут на дистанционном обучении.
Состояние всех заболевших оценивается как средней степени тяжести, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- На Ставрополье 12 отравившихся детей из Белгородской области находятся под наблюдением врачей
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru