На Ставрополье 12 отравившихся детей из Белгородской области находятся под наблюдением врачей

12 детей из Белгородской области находятся под наблюдением врачей на Ставрополье после отравления, заявил в Telegram глава города Ессентуки Владимир Крутников.

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Он указал, что находится на связи с воспитателем, тренерским составом и врачами. Пока все дети будут на дистанционном обучении.

Состояние всех заболевших оценивается как средней степени тяжести, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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