На содержание застрявших за границей россиян выделят 500 млн рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что правительство выделяет полмилииарда рублей на помощь гражданам РФ, которые из-за пандемии коронавируса не могут вернуться домой из других стран.



Средста, в первую очередь, будут направлены на оплату проживания людей, находящихся за пределами страны. Кроме того, будет продлен срок действия документов россиян.



Также Мишустин дал поручение Росавиации, Минтранспорту и МИД составить четкий график возвращения россиян на родину. По словам премьера, люди точно должны знать, когда и каким именно рейсом они вылетят в Россию.



Ранее россияне, которые прилетели в Иркутск из Таиланда, устроили бунт, отказавшись отправляться в обсерватор на карантин.



В результате те из них, кто проживает в частных домах, отправили туда. Остальных все же отправили обсерватор, сообщает телеканал «360».

