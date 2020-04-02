На содержание застрявших за границей россиян выделят 500 млн рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что правительство выделяет полмилииарда рублей на помощь гражданам РФ, которые из-за пандемии коронавируса не могут вернуться домой из других стран.

Средста, в первую очередь, будут направлены на оплату проживания людей, находящихся за пределами страны. Кроме того, будет продлен срок действия документов россиян.

Также Мишустин дал поручение Росавиации, Минтранспорту и МИД составить четкий график возвращения россиян на родину. По словам премьера, люди точно должны знать, когда и каким именно рейсом они вылетят в Россию.

Ранее россияне, которые прилетели в Иркутск из Таиланда, устроили бунт, отказавшись отправляться в обсерватор на карантин.

В результате те из них, кто проживает в частных домах, отправили туда. Остальных все же отправили обсерватор, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: Екатерина Лызлова//РИА Новости
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