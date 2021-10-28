На съемочной площадке фильма с Болдуином обнаружили боевые патроны

Правоохранители обнаружили несколько боевых патронов на съемочной площадке вестерна «Ржавчина» с Алеком Болдуином, где была застрелена оператор Галина Хатчинс и ранен режиссер Джоэла Соуза. Об этом заявил шериф округа Санта-Фе американского штата Нью-Мексико Адан Мендоса.

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«Мы нашли дополнительно на площадке, как мы полагаем, то, что может быть боевыми патронами», — цитирует шерифа ТАСС.

Мендоса пока не стал комментировать, при каких обстоятельствах на съемках оказались боеприпасы с настоящими пулями.

При обысках на съемочной площадке нашли около 500 патронов, среди которых могут быть и боевые. Также на площадке обнаружили три единицы огнестрельного оружия, пишет Газета.ру. Все боеприпасы направят на экспертизу в криминалистическую лабораторию ФБР. Кроме того, экспертам передадут револьвер «Кольт» 45-го калибра, из которого был произведен смертельный выстрел.

На минувшей неделе Алек Болдуин во время съемок случайно застрелил оператора и ранил режиссера. Предположительно, актер использовал на съемочной площадке оружие, в котором по ошибке оказался боевой патрон. Болдуин сотрудничает со следствием. Ведется расследование инцидента, и голливудской звезде могут предъявить обвинения, если полиция установит факт преступления, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: Алек Болдуин
ТЕГИ:УбийствоКиноСША
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