На сбои работы интернета жалуются около трети россиян

Почти треть россиян ежедневно сталкиваются с проблемами при загрузке страниц в интернете. Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование информационно-аналитического агентства TelecomDaily. Уточняется, что в опросе приняло участие более полутора тысяч интернет-пользователей России.

Как сообщает «ФедералПресс», постоянно сталкиваются с такой проблемой 72% респондентов, еще 43% рассказали, что трудности с загрузкой страниц возникают несколько раз в неделю. Также исследование показало, что около трети респондентов готова ждать начала загрузки видео контента в течение шести секунд. В случаях же, когда речь идет о текстовой информации, более половины респондентов и вовсе не готовы ждать.

Ранее сообщалось, что более половины россиян (53%) готовы отказаться от использования иностранных интернет-платформ в пользу аналогичных российских. Эксперт по интернет-коммуникациям и соцсетям Анна Фёдорова в эфире НСН предположила, что причиной массового стремления к развитию российского интернет-пространства стало предвзятое отношение к пользователям из России на западных площадках. По её словам, такое давление на потребителей вызывает желание перемен у людей, независимо от возраста.

