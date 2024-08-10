На Санкт-Петербург обрушился циклон «Отилия»

На Санкт-Петербург обрушился циклон «Отилия», сильный ливень привел к тому, что улицы города оказались затоплены.

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В связи с ухудшением погодных условий один из вестибюлей станции метро «Площадь Восстания» более часа был закрыт, сообщает РБК со ссылкой на метро Санкт-Петербурга.

Также по городу Тосно в Ленинградской области прошел ураган. Сильный ветер вырвал с корнем несколько деревьев и поднял в воздух мусор.

Ранее пресс-служба «Водоканала» в Санкт-Петербурге предупреждала о большом количестве осадков. Уточнялось, что в городе дежурят бригады, проверяющие состояние ливневок, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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