На Санкт-Петербург обрушился циклон «Отилия»
На Санкт-Петербург обрушился циклон «Отилия», сильный ливень привел к тому, что улицы города оказались затоплены.
В связи с ухудшением погодных условий один из вестибюлей станции метро «Площадь Восстания» более часа был закрыт, сообщает РБК со ссылкой на метро Санкт-Петербурга.
Также по городу Тосно в Ленинградской области прошел ураган. Сильный ветер вырвал с корнем несколько деревьев и поднял в воздух мусор.
Ранее пресс-служба «Водоканала» в Санкт-Петербурге предупреждала о большом количестве осадков. Уточнялось, что в городе дежурят бригады, проверяющие состояние ливневок, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru