На Санкт-Петербург обрушился циклон «Отилия»

В связи с ухудшением погодных условий один из вестибюлей станции метро «Площадь Восстания» более часа был закрыт, сообщает РБК со ссылкой на метро Санкт-Петербурга.

Также по городу Тосно в Ленинградской области прошел ураган. Сильный ветер вырвал с корнем несколько деревьев и поднял в воздух мусор.

Ранее пресс-служба «Водоканала» в Санкт-Петербурге предупреждала о большом количестве осадков. Уточнялось, что в городе дежурят бригады, проверяющие состояние ливневок, напоминает «Радиоточка НСН».