На Сахалине в результате прохождения циклона отменено движение поездов

В настоящее время ведется расчистка железнодорожных путей. Закрыты перегоны для движения всех поездов на участке Поронайск – Заозерное. Пассажиров информировали об отмене поездов. Скоплений людей на железнодорожных вокзалах не наблюдается.

Как сообщалось, в Макаровском районе Сахалина сошло около 20 селей из-за обильных ливней

Под угрозой прорыва оказалась плотина местного водохранилища.

