На Сахалине в результате прохождения циклона отменено движение поездов

На Сахалине в результате прохождения циклона отменено движение поездов по четырем направлениям, сообщила пресс-служба правительства области.

На Сахалине сошло около 20 селей из-за обильных дождей

В настоящее время ведется расчистка железнодорожных путей. Закрыты перегоны для движения всех поездов на участке Поронайск – Заозерное. Пассажиров информировали об отмене поездов. Скоплений людей на железнодорожных вокзалах не наблюдается.

Как сообщалось, в Макаровском районе Сахалина сошло около 20 селей из-за обильных ливней

Под угрозой прорыва оказалась плотина местного водохранилища.

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ФОТО: Пресс-служба РЖД
ТЕГИ:ЦиклонПоездаСахалин
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