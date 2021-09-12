На Сахалине в результате прохождения циклона отменено движение поездов
На Сахалине в результате прохождения циклона отменено движение поездов по четырем направлениям, сообщила пресс-служба правительства области.
В настоящее время ведется расчистка железнодорожных путей. Закрыты перегоны для движения всех поездов на участке Поронайск – Заозерное. Пассажиров информировали об отмене поездов. Скоплений людей на железнодорожных вокзалах не наблюдается.
Как сообщалось, в Макаровском районе Сахалина сошло около 20 селей из-за обильных ливней
Под угрозой прорыва оказалась плотина местного водохранилища.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru