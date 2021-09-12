На Сахалине сошло около 20 селей из-за обильных дождей

Больше всего от удара стихии пострадали территории Макаровского, Углегорского и Поронайского районов. В Макаровском районе продолжает действовать режим ЧС.

Ливни обрушились на центральную и южную часть Сахалина 11 сентября. Под угрозой прорыва оказалась плотина местного водохранилища.

В Макарове ликвидацией стихии занимаются 90 человек и 44 единицы техники. Для маломобильных групп населения, жителей с детьми и старшего поколения организована помощь в доставке воды и продуктов.

По данным районных властей, из мест возможного подтопления в селах Новое и Восточное эвакуированы жители. Власти готовы оперативно развернуть пункты временного размещения, сообщает «Интерфакс».

