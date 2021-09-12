На Сахалине сошло около 20 селей из-за обильных дождей
В Макаровском районе Сахалина сошло около 20 селей из-за обильных ливней, сообщает пресс-служба правительства региона.
Больше всего от удара стихии пострадали территории Макаровского, Углегорского и Поронайского районов. В Макаровском районе продолжает действовать режим ЧС.
Ливни обрушились на центральную и южную часть Сахалина 11 сентября. Под угрозой прорыва оказалась плотина местного водохранилища.
В Макарове ликвидацией стихии занимаются 90 человек и 44 единицы техники. Для маломобильных групп населения, жителей с детьми и старшего поколения организована помощь в доставке воды и продуктов.
По данным районных властей, из мест возможного подтопления в селах Новое и Восточное эвакуированы жители. Власти готовы оперативно развернуть пункты временного размещения, сообщает «Интерфакс».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+0 / сут.
Умерли
191 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+0 / сут.
- Глава ООН предупредил о грядущем нарушении глобального порядка
- На Сахалине сошло около 20 селей из-за обильных дождей
- Попова: На российских курортах отмечается большое число заражений коронавирусом
- Байден возложил венок у Пентагона, почтив память жертв терактов 11 сентября
- Украина увидела в учениях «Запад-2021» серьезные риски для страны
- Роспотребнадзор открыл «горячую линию» после смерти москвичек от арбуза
- Российская армия до конца года получит более 240 новейших танков
- Назван поставщик арбузов, которыми отравились москвички
- Disney: До конца года кинотеатрам вернется эксклюзивное право на прокат фильмов
- Назван идеальный возраст для оформления ипотеки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru