На Сахалине сошло около 20 селей из-за обильных дождей

В Макаровском районе Сахалина сошло около 20 селей из-за обильных ливней, сообщает пресс-служба правительства региона.

Из-за ливней на Сахалине прекратили ходить поезда

Больше всего от удара стихии пострадали территории Макаровского, Углегорского и Поронайского районов. В Макаровском районе продолжает действовать режим ЧС.

Ливни обрушились на центральную и южную часть Сахалина 11 сентября. Под угрозой прорыва оказалась плотина местного водохранилища.

В Макарове ликвидацией стихии занимаются 90 человек и 44 единицы техники. Для маломобильных групп населения, жителей с детьми и старшего поколения организована помощь в доставке воды и продуктов.

По данным районных властей, из мест возможного подтопления в селах Новое и Восточное эвакуированы жители. Власти готовы оперативно развернуть пункты временного размещения, сообщает «Интерфакс».

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