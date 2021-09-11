Из-за ливней на Сахалине прекратили ходить поезда

Сход селей из-за начавшихся ливней в Макаровском районе Сахалинской области привел к приостановке железнодорожного сообщения. Здесь введен режим ЧС.

Отменены поезда в центральную часть Сахалина (Поронайск) и на север острова (Ноглики), сообщает пресс-служба правительства региона.

Как уточнили в пассажирской компании «Сахалин», ограничения коснулись пассажирских поездов 603/604 сообщением Южно-Сахалинск - Ноглики - Южно-Сахалинск, а также пригородных поездов 6303/6304 сообщением Южно-Сахалинск - Поронайск - Южно-Сахалинск.

Режим ЧС введен в Макаровском районе.

Данных о пострадавших из-за стихии нет. Организован подвоз воды автоцистернами. По данным районных властей, из мест возможного подтопления в селах Новое и Восточное эвакуированы жители. Власти готовы оперативно развернуть пункты временного размещения, сообщает «Интерфакс».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПоездаПогодаЛивеньСахалин
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