Из-за ливней на Сахалине прекратили ходить поезда

В Минприроды сообщили о снижении на треть запасов нефти в России за десять лет

На Сахалине из-за ливней приостановили железнодорожное сообщение

США вспоминают жертв терактов 11 сентября

Турция ужесточила требования по вакцинации от коронавируса для въезда в страну

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём города