Из-за ливней на Сахалине прекратили ходить поезда
Сход селей из-за начавшихся ливней в Макаровском районе Сахалинской области привел к приостановке железнодорожного сообщения. Здесь введен режим ЧС.
Отменены поезда в центральную часть Сахалина (Поронайск) и на север острова (Ноглики), сообщает пресс-служба правительства региона.
Как уточнили в пассажирской компании «Сахалин», ограничения коснулись пассажирских поездов 603/604 сообщением Южно-Сахалинск - Ноглики - Южно-Сахалинск, а также пригородных поездов 6303/6304 сообщением Южно-Сахалинск - Поронайск - Южно-Сахалинск.
Режим ЧС введен в Макаровском районе.
Данных о пострадавших из-за стихии нет. Организован подвоз воды автоцистернами. По данным районных властей, из мест возможного подтопления в селах Новое и Восточное эвакуированы жители. Власти готовы оперативно развернуть пункты временного размещения, сообщает «Интерфакс».
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