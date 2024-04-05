На Сахалине гражданина Таджикистана оштрафовали на 10 млн рублей за взятку
Городской суд Южно-Сахалинска приговорил гражданина Таджикистана к штрафу в размере 10 млн рублей за взятку должностному лицу. Об этом сообщила прокуратура Сахалинской области.
По данным правоохранителей, фигурант передал должностному лицу 200 тысяч рублей за помощь в оперативной организации выдворения двух иностранных граждан за пределы России. Гражданина признали виновным в даче взятки в крупном размере.
«Вину в совершении преступления осужденный признал в полном объеме. Суд согласился с предъявленным подсудимому обвинением и приговорил виновного к штрафу в размере 10 млн руб.», — указали в надзорном ведомстве.
Приговор суда вступил в законную силу.
Ранее в Москве арестовали главу одного из подразделений компании «ЛУКОЙЛ» Алексея Степанова по делу о даче взятки чиновникам Центральной энергетической таможни, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru