На Russpass появился гид по объектам уличного искусства
Гид по уличному искусству для 27 достопримечательностей и туристических мест Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода появился в сервисе Russpass. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«На Russpass появился новый гид по уличному искусству. Он размещен на специальной странице проекта «От заката до рассвета» (3cities.russpass.ru) в разделе «Гайды». В гиде собрано 27 достопримечательностей и туристических мест в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Рядом с каждым объектом есть ссылка на карту, которая поможет узнать расположение и спланировать маршрут по городу», - говорится в сообщении.
В Москве с помощью гида можно узнать историю дизайн-завода «Флакон», арт-кластеров «Артплей» и «Винзавод», Гид также подскажет, где в центре Москвы находятся граффити с изображением Майи Плисецкой.
В Санкт-Петербурге гид поможет разыскать авторские граффити, в том числе художника-каллиграфа Покраса Лампаса площадью 250 кв. м. В Нижнем Новгороде с помощью нового сервиса можно узнать об объектах современного искусства на центральных улицах города.
Сервис также позволяет создавать индивидуальный маршрут по выбранным туристическим местам или воспользоваться готовым предложением. Всего на Russpass сегодня представлено 5,5 тыс. турпредложений по регионам России.
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