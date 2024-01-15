На российский рынок поставили отечественный аналог «Оземпика»

Отмечается, что препарат уже доступен для заказа в большинстве регионов России.

«Лекарство уже доступно в СЗФО, ЮФО, ЦФО и ПФО и транспортируется в другие регионы, доставка запланирована на ближайшее время», - указали в компании.

Ранее правительство РФ выдало принудительную лицензию на препарат от диабета «Семавик», согласно которой «Герофарм» сможет выпускать препарат в течение одного года, без согласия владельца патентов, пишут «Известия».

