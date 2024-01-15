На российский рынок поставили отечественный аналог «Оземпика»
Фармацевтическая компания «Герофарм» поставила на российский рынок порядка 250 тысяч упаковок отечественного препарата «Семавик», который является аналогом датского средства от диабета «Оземпик», сообщает РИА Новости.
Отмечается, что препарат уже доступен для заказа в большинстве регионов России.
«Лекарство уже доступно в СЗФО, ЮФО, ЦФО и ПФО и транспортируется в другие регионы, доставка запланирована на ближайшее время», - указали в компании.
Ранее правительство РФ выдало принудительную лицензию на препарат от диабета «Семавик», согласно которой «Герофарм» сможет выпускать препарат в течение одного года, без согласия владельца патентов, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru