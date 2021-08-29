На рейсе Москва — Сочи задержали хулиганку

На женщину составили протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Полицию на борт вызвал экипаж воздушного судна. Как оказалось, пассажирка во время рассадки в салоне находилась в состоянии алкогольного опьянения, громко разговаривала и размахивала руками.

На замечания бортпроводников она отвечала грубой нецензурной бранью. Сотрудники правоохранительных органов доставили женщину 1978 года рождения в дежурную часть. Ей грозит административный арест на 15 суток.

Напомним, в июле пьяная пассажирка самолета Ларнака — Санкт-Петербург напала на певицу Елену Ваенгу, летевшую тем же бортом.

