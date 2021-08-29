На рейсе Москва — Сочи задержали хулиганку
С самолета, который готовился выполнить рейс по маршруту Москва — Сочи, сняли пассажирку за неадекватное поведение, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по ЦФО.
На женщину составили протокол по статье «Мелкое хулиганство».
Полицию на борт вызвал экипаж воздушного судна. Как оказалось, пассажирка во время рассадки в салоне находилась в состоянии алкогольного опьянения, громко разговаривала и размахивала руками.
На замечания бортпроводников она отвечала грубой нецензурной бранью. Сотрудники правоохранительных органов доставили женщину 1978 года рождения в дежурную часть. Ей грозит административный арест на 15 суток.
Напомним, в июле пьяная пассажирка самолета Ларнака — Санкт-Петербург напала на певицу Елену Ваенгу, летевшую тем же бортом.
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