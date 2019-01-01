На прямую линию с Путиным уже поступило более 600 тысяч вопросов

Более шестисот тысяч вопросов поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал «Россия 24», ссылаясь на данные колл-центров. Отмечается, что наибольшее число вопросов – практически 400 тысяч – жители страны задали во время телефонного звонка на круглосуточный номер прямой линии.

Около 170 тысяч россиян отправили смс-сообщение с вопросами, примерно 20 тысяч обращений поступило на сайт «Москва — Путину», столько же на одноимённые странички в социальных сетях.

Как напоминает Ura.ru, прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня, начало в 12:00 по Москве.

Прямая линия с президентом в прошлом году продолжалась 4 часа 20 минут. В общей сложности на неё поступило более 2 миллионов обращений, Владимир Путин успел ответить на 73 вопроса. В основном они касались социальных проблем в сфере ЖКХ, экономики и спорта.

Ранее сам Владимир Путин отмечал, что прямая линия является самым мощным социологическим опросом, позволяющим гражданам донести свою позицию до высшего руководства страны. Прямая линия выходит в эфир с 2001 года.

