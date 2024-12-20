На продажу выставили съемочную площадку реалити «Дом-2» в Подмосковье

На площадке «Авито» появилось объявление о продаже участка площадью 12,6 га, который, как утверждает продавец, c 2003 года являлся съёмочной площадкой реалити-шоу «Дом-2», а с 2020 года - проекта «Битва прeстолов».

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Речь идёт об объекте в деревне Лешково на берегу Истры, в 18 километрах от МКАД. На участке, помимо прочего, имеются четыре жилых дома со всеми коммуникациями.

Отмечается, что территория благоустроена, к ней подведены все необходимые коммуникации. Стоимость - 690 млн рублей.

«Oтcюдa нaчали свoй пуcть Oльгa Бузoва, Ксeния Бopодина, Инстacaмкa и дpугие извecтныe личноcти», - утверждает продавец.

Ранее в Санкт-Петербурге на торги выставили имущественный комплекс бывшей тюрьмы «Кресты», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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