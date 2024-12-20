Речь идёт об объекте в деревне Лешково на берегу Истры, в 18 километрах от МКАД. На участке, помимо прочего, имеются четыре жилых дома со всеми коммуникациями.

Отмечается, что территория благоустроена, к ней подведены все необходимые коммуникации. Стоимость - 690 млн рублей.

«Oтcюдa нaчали свoй пуcть Oльгa Бузoва, Ксeния Бopодина, Инстacaмкa и дpугие извecтныe личноcти», - утверждает продавец.

Ранее в Санкт-Петербурге на торги выставили имущественный комплекс бывшей тюрьмы «Кресты», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

