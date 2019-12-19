На пресс-конференции Путина журналистов ограничили в плакатах

Представителям прессы сообщили, что плакаты больше формата А3 (297×420 мм) мешают работе фотографов и видеооператоров, пишет «Газета.ру».

Плакаты, привлекающие внимание, давно стали одним из символов пресс-конференции президента. Считается, что так можно привлечь внимание Путина или его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и тем самым получить возможность задать вопрос. Кроме ярких плакатов журналисты идут и на другие ухищрения, например, надевают необычные наряды и головные уборы.



