На пресс-конференции Путина журналистов ограничили в плакатах

19 декабря 201908:40

На большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая состоится в четверг, 19 декабря, журналистам не разрешат пользоваться плакатами большого формата, пишет РИА Новости.

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Представителям прессы сообщили, что плакаты больше формата А3 (297×420 мм) мешают работе фотографов и видеооператоров, пишет «Газета.ру».

Плакаты, привлекающие внимание, давно стали одним из символов пресс-конференции президента. Считается, что так можно привлечь внимание Путина или его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и тем самым получить возможность задать вопрос. Кроме ярких плакатов журналисты идут и на другие ухищрения, например, надевают необычные наряды и головные уборы.


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Фото: РИА Новости
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