ГИБДД меняет правила сдачи на права. К чему это приведет?
НСН опросила экспертов на предмет ужесточения правил для будущих водителей. Они полагают, что хаоса на дорогах будет чуть меньше.
В России изменятся правила проведения экзамены на водительские права. Соответствующее постановление подписал глава правительства Дмитрий Медведев. Нововведения будут внедряться в два этапа. В январе будет снят запрет на обучение вождению на магистралях, где разрешена скорость выше 60 километров в час. Также в силу вступит запрет на возврат нарушителю прав, если у него есть неоплаченные штрафы.
Второй этап будет реализован в октябре, когда экзамен на водительские права начнет проводиться по новым правилам. Появится опция, которую ждут многие граждане — результат экзамена можно будет аннулировать, подав жалобу на экзаменатора.
На смену традиционным «площадке» и «городу» придет объединенный экзамен по оценке навыков вождения. Тест будет проходить на неизвестном для обучающегося маршруте.
Ранее в беседе с НСН глава «Гильдии автошкол России» Сергей Лобарев отметил, что последняя идея нравится не только ему лично, но и всему профессиональному сообществу.
«Это зарубежная практика, где экзаменаторы принимают без обязательной проверки первоначальных навыков на площадке. Там в основном экзамены — правила дорожного движения (ПДД) и вождение в реальных дорожных условиях. Мы это приветствуем», — сказал Лобарев.
Напомним, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн предложил проверять соискателей на регулярное употребление алкоголя перед выдачей водительских прав.
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в эфире НСН поддержал идею, но усомнился в реализации этого предложения.
«Есть система долговременного тестирования на употребление наркотиков. Это было бы более актуально, потому что откровенные алкоголики, которые получают права, мне кажется, картина достаточно редкая. А вот наркоманы, которые периодически принимают даже легкие, не говоря уже о тяжелых, наркотики – это более актуально», - заявил он.
И последнее. С января 2020 года вырастет возрастной ценз на управление трамваями, троллейбусами и автобусами. Его увеличат до 20 лет. Учиться управлять данными видами транспорта можно будет на скорости не выше 60 километров в час.
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