ГИБДД меняет правила сдачи на права. К чему это приведет?

В России изменятся правила проведения экзамены на водительские права. Соответствующее постановление подписал глава правительства Дмитрий Медведев. Нововведения будут внедряться в два этапа. В январе будет снят запрет на обучение вождению на магистралях, где разрешена скорость выше 60 километров в час. Также в силу вступит запрет на возврат нарушителю прав, если у него есть неоплаченные штрафы.

Второй этап будет реализован в октябре, когда экзамен на водительские права начнет проводиться по новым правилам. Появится опция, которую ждут многие граждане — результат экзамена можно будет аннулировать, подав жалобу на экзаменатора.

На смену традиционным «площадке» и «городу» придет объединенный экзамен по оценке навыков вождения. Тест будет проходить на неизвестном для обучающегося маршруте.

Ранее в беседе с НСН глава «Гильдии автошкол России» Сергей Лобарев отметил, что последняя идея нравится не только ему лично, но и всему профессиональному сообществу.

«Это зарубежная практика, где экзаменаторы принимают без обязательной проверки первоначальных навыков на площадке. Там в основном экзамены — правила дорожного движения (ПДД) и вождение в реальных дорожных условиях. Мы это приветствуем», — сказал Лобарев.