В России предложили увеличить размер пособия по уходу за ребенком до средней зарплаты
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком необходимо увеличить до размеров средней зарплаты, а также продлить срок его выплат с 1,5 до 3 лет. С таким предложением выступила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе стратегической сессии «Народная программа "Единой России" — семьям с детьми».
«Увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет с 40% до 100% (до средней заработной платы). Считаю, что это важная задача. <...> И увеличение этого периода до трех лет», — цитирует Кузнецову ТАСС.
Омбудсмен отметила, что это станет «серьезным подспорьем», особенно в проблемных регионах, пишет журнал «Профиль».
В прошлом году в России увеличили до 6 752 рублей минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. С февраля нынешнего года его размер составляет 7 083 рублей. Ежемесячная выплата по уходу за ребенком начисляется из расчета 40% от среднего заработка и не может превышать 29 600 рублей.
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