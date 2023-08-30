На Пороховском кладбище в Петербурге появились указатели к могиле Пригожина

Аэропорт Нижнего Новгорода принял 7 рейсов в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в Москве Число отравившихся шаурмой в столичном кафе увеличилось до 53 человек Город выставил на торги здание площадью около 7,5 тысячи квадратных метров в Перово Второй этап модернизации поликлиник начался в Москве В Москве потеплеет до +24 градусов