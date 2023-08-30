На Пороховском кладбище в Петербурге появились указатели к могиле Пригожина

На Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронен основатель «Вагнера» Евгений Пригожин, появились ведущие к его могиле указатели. Фотография с ними опубликована в Telegram-канале «Фонтанки».

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На изображении видно приклеенный к дереву указатель с надписью «К могиле Пригожина Е.В.».

Указатели установлены, чтобы желающие попрощаться с Пригожиным могли без проблем найти могилу бизнесмена.

Накануне Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что похороны Пригожина прошли по желанию родственников в закрытом формате.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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